В Киеве есть несколько основных транспортных переправ, которые соединяют правый и левый берега Днепра. Ими ежедневно пользуются автомобилисты, пассажиры общественного транспорта и пешеходы.

В ночь на 17 ноября 2026 года российские войска атаковали столицу баллистическими ракетами. В результате ударов повреждены Северный и Южный мосты.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что специалисты обследуют сооружения и определяют степень повреждений.

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Факты ICTV выясняли, сколько мостов через Днепр в Киеве, где они расположены и какими переправами сейчас можно воспользоваться.

Сколько мостов в Киеве через реку Днепр

Если считать основные транспортные переправы, которые соединяют правый и левый берега столицы, то их шесть. Это Северный, Южный, Подольский, Дарницкий мосты, мост Патона и мост Метро.

Но в Киеве есть дополнительные мостовые переходы через Днепр. Среди них — железнодорожные и пешеходные сооружения.

Автомобильные мосты Киева через Днепр:

Северный мост;

Южный мост;

Подольский мостовой переход;

Дарницкий мост;

мост Патона;

мост Метро.

Мосты Киева через Днепр на карте

Основные переправы расположены вдоль Днепра с севера на юг.

Северный мост соединяет Оболонь с левобережными районами столицы, в частности Троещиной. Ниже по течению расположен Подольский мостовой переход, который обеспечивает сообщение между Подолом и левобережной частью города.

В центральной части Киева находится мост Метро, который соединяет район Печерска с левобережьем через Гидропарк. Рядом с ним расположен мост Патона, соединяющий Печерск с Русановкой и Березняками.

Южнее находятся Дарницкий и Южный мосты. Они обеспечивают транспортное сообщение между южными районами правого и левого берегов.

Какие мосты Киева работают сейчас

По состоянию на 17 ноября 2026 года после ночной атаки для движения закрыт Северный мост. Остальные основные переправы продолжают работать, но на некоторых действуют отдельные правила движения во время воздушных тревог.

Северный мост. Расположен в северной части столицы и соединяет Оболонь с левобережными районами. После российской атаки 17 ноября движение по мосту полностью перекрыли. Сейчас специалисты обследуют сооружение, а дата возобновления проезда неизвестна.

Южный мост. Соединяет район Выдубичей с левобережными Осокорками и Позняками. Через него также проходит зеленая ветка столичного метро.

В КГГА сообщили, что движение по Южному мосту частично возобновляют. Такое решение приняли после обследования конструкций специалистами ГП Национальный институт развития инфраструктуры. Эксперты подтвердили, что временно открыть автомобильный проезд можно в направлении с левого на правый берег Киева.

Проезд разрешили с регулируемыми интервалами для:

автомобилей общей массой до 10 тонн;

общественного транспорта общей массой до 18 тонн.

Однако движение в обратном направлении, с правого на левый берег, остается запрещенным из-за повреждения соответствующей части моста.

Подольский мостовой переход. Соединяет Подол с левобережной частью Киева. После закрытия Северного моста через него перенаправили часть общественного транспорта. Во время воздушной тревоги движение с левого на правый берег временно ограничивают на 15 минут после объявления сигнала.

Дарницкий мост. Обеспечивает сообщение между южными районами правого и левого берегов. Сейчас он открыт для движения без дополнительных ограничений. После атаки через него перенаправили часть автобусных маршрутов.

Мост Патона. Соединяет Печерский район с левобережной частью столицы. Сейчас здесь действует реверсивное движение. С 06:00 до 16:00 полоса работает в направлении с левого берега на правый, а с 16:00 до 24:00 — в противоположном направлении.

Мост Метро. Соединяет центральную часть Киева с левым берегом через Гидропарк. Сейчас переправа открыта для движения без дополнительных ограничений.

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