У Києві є кілька основних транспортних переправ, які з’єднують правий і лівий береги Дніпра. Ними щодня користуються автомобілісти, пасажири громадського транспорту та пішоходи.

У ніч проти 17 листопада 2026 року російські війська атакували столицю балістичними ракетами. Внаслідок ударів пошкоджено Північний і Південний мости.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що фахівці обстежують споруди та визначають ступінь пошкоджень.

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Факти ICTV з’ясовували, скільки мостів через Дніпро у Києві, де вони розташовані та якими переправами зараз можна скористатися.

Скільки мостів у Києві через річку Дніпро

Якщо рахувати основні транспортні переправи, які з’єднують правий і лівий береги столиці, то їх шість. Це Північний, Південний, Подільський, Дарницький мости, міст Патона та міст Метро.

Але у Києві є додаткові мостові переходи через Дніпро. Серед них є залізничні та пішохідні споруди.

Автомобільні мости Києва через Дніпро:

Північний міст;

Південний міст;

Подільський мостовий перехід;

Дарницький міст;

міст Патона;

міст Метро.

Мости Києва через Дніпро на карті

Основні переправи розташовані вздовж Дніпра з півночі на південь.

Північний міст з’єднує Оболонь із лівобережними районами столиці, зокрема Троєщиною. Нижче за течією розташований Подільський мостовий перехід, який забезпечує сполучення між Подолом і лівобережною частиною міста.

У центральній частині Києва розташований міст Метро, який з’єднує район Печерська з лівобережжям через Гідропарк. Поруч із ним міст Патона, що сполучає Печерськ із Русанівкою та Березняками.

Південніше розташовані Дарницький і Південний мости. Вони забезпечують транспортне сполучення між південними районами правого та лівого берегів.

Які мости Києва працюють зараз

Станом на 17 листопада 2026 року після нічної атаки для руху закритий Північний міст. Інші основні переправи продовжують працювати, але на деяких діють окремі правила руху під час повітряних тривог.

Північний міст. Розташований у північній частині столиці та з’єднує Оболонь із лівобережними районами. Після російської атаки 17 листопада рух мостом повністю перекрили. Зараз фахівці обстежують споруду, а дата відновлення проїзду невідома.

Південний міст. З’єднує район Видубичів із лівобережними Осокорками та Позняками. Через нього також проходить зелена гілка столичного метро.

У КМДА повідомили, що рух Південним мостом частково відновлюють. Таке рішення ухвалили після обстеження конструкцій фахівцями ДП Національний інститут розвитку інфраструктури. Експерти підтвердили, що тимчасово відкрити автомобільний проїзд можна в напрямку з лівого на правий берег Києва.

Проїзд дозволили з регульованими інтервалами для:

автомобілів загальною масою до 10 тонн;

громадського транспорту загальною масою до 18 тонн.

Проте рух у зворотному напрямку, з правого на лівий берег, залишається забороненим через пошкодження відповідної частини мосту.

Подільський мостовий перехід. З’єднує Поділ із лівобережною частиною Києва. Після закриття Північного мосту через нього перенаправили частину громадського транспорту. Під час повітряної тривоги рух із лівого на правий берег тимчасово обмежують на 15 хвилин після оголошення сигналу.

Дарницький міст. Забезпечує сполучення між південними районами правого та лівого берегів. Наразі він відкритий для руху без додаткових обмежень. Після атаки через нього перенаправили частину автобусних маршрутів.

Міст Патона. З’єднує Печерський район із лівобережною частиною столиці. Зараз тут діє реверсивний рух. З 06:00 до 16:00 смуга працює в напрямку з лівого берега на правий, а з 16:00 до 24:00 — у протилежному напрямку.

Міст Метро. Сполучає центральну частину Києва з лівим берегом через Гідропарк. Наразі переправа відкрита для руху без додаткових обмежень.

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