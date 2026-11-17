В результате российской атаки на Киев в ночь на 17 ноября повреждена наземная инфраструктура столичного метрополитена. Также временно ограничили движение по Северному и Южному мостам. Из-за этого пассажирам пришлось изменить привычные маршруты, а часть общественного транспорта перенаправили на другие переправы.

В Киевской городской государственной администрации (КГГА) сообщили об изменениях в работе транспорта и объяснили, как теперь курсируют автобусы и троллейбусы. Кроме того, в столице действуют постоянные правила движения по мостам во время воздушной тревоги. Они предусматривают разные ограничения в зависимости от переправы и направления поездки.

Факты ICTV выясняли, какие мосты работают в Киеве во время воздушной тревоги, когда движение могут перекрывать и как организовали транспортное сообщение после ночной атаки.

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Какие мосты в Киеве перекрывают во время тревог

В Киеве нет общего правила, согласно которому во время каждой воздушной тревоги перекрывают все мосты через Днепр. Порядок движения зависит от конкретной переправы.

По информации Киевской городской военной администрации (КГВА), во время воздушной тревоги действуют определенные правила.

Как работают мосты Киева во время воздушной тревоги:

Южный мост. С 17 ноября движение перекрыто.

С 17 ноября движение перекрыто. Подольский мостовой переход. После объявления воздушной тревоги движение прекращают на 15 минут.

После объявления воздушной тревоги движение прекращают на 15 минут. Северный мост. С 17 ноября движение перекрыто.

С 17 ноября движение перекрыто. Дарницкий мост. Движение не ограничивают.

Движение не ограничивают. Мост Патона. Действует реверсивное движение с 06:00 до 16:00 — в направлении с левого берега на правый. С 16:00 до 24:00 — с правого берега на левый.

Действует реверсивное движение с 06:00 до 16:00 — в направлении с левого берега на правый. С 16:00 до 24:00 — с правого берега на левый. Мост Метро. Движение не ограничивают.

Водителям следует учитывать, что это общий порядок движения во время воздушных тревог. Могут вводиться временные ограничения из-за обстрелов, повреждения инфраструктуры или других обстоятельств, связанных с безопасностью.

Как работают мосты Киева после атаки 17 ноября

После ночной атаки на столицу движение по Северному и Южному мостам временно перекрыли. Из-за этого изменили маршруты общественного транспорта, который ранее курсировал по этим переправам.

По сообщению КГГА, часть маршрутов перенаправили через Подольский мостовой переход, другие — через Дарницкий мост.

В частности, через Подольский мостовой переход курсируют:

автобусы № 21, 73 и 101 — до станции метро Контрактовая площадь (ул. Нижний Вал);

автобус № 31-ТР — через ул. Глубочицкую до станции метро Лукьяновская;

троллейбусы № 30 и 31 — от станции метро Лукьяновская и Кадетского Гая до станции метро Почайна.

Через Дарницкий мост направили автобусы № 22, 91, 22-ТД, 22-ТЛ и 91-Т.

Также на маршрутах № 22-ТР, 22-ТЛ и 50 увеличили количество автобусов.

Как работает метро в Киеве во время воздушной тревоги

Отдельные изменения коснулись столичного метрополитена. Из-за повреждения наземной инфраструктуры после атаки 17 ноября движение поездов по зеленой линии между станциями Осокорки и Красный хутор временно приостановили.

При объявлении воздушной тревоги все подземные станции метро работают как укрытия. Пассажиры могут воспользоваться ими для защиты.

Актуальные изменения в работе общественного транспорта Киева можно отслеживать в Telegram-канале Изменения движения | Киевпастранс.

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