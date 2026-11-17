Внаслідок російської атаки на Київ у ніч проти 17 листопада пошкоджено наземну інфраструктуру столичного метрополітену. Також тимчасово обмежили рух Північним і Південним мостами. Через це пасажирам довелося змінити звичні маршрути, а частину громадського транспорту перенаправили на інші переправи.

У Київській міській державній адміністрації (КМДА) повідомили про зміни в роботі транспорту та пояснили, як тепер курсують автобуси й тролейбуси. Також у столиці діють постійні правила руху мостами у Києві під час тривоги. Вони передбачають різні обмеження залежно від переправи та напрямку поїздки.

Факти ICTV з’ясовували, які мости працюють у Києві під час тривоги, коли рух можуть перекривати та як організували транспортне сполучення після нічної атаки.

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Які мости у Києві перекривають під час тривог

У Києві немає загального правила, за яким під час кожної повітряної тривоги перекривають усі мости через Дніпро. Порядок руху залежить від конкретної переправи.

За інформацією Київської міської військової адміністрації (КМВА), під час повітряної тривоги діють певні правила.

Як працюють мости Києва під час тривоги:

Південний міст. З 17 листопада рух перекритий.

Подільський мостовий перехід. Після оголошення повітряної тривоги рух припиняють на 15 хвилин.

Північний міст. З 17 листопада рух перекритий.

Дарницький міст. Рух не обмежують.

Міст Патона. Д іє реверсивний рух із 6:00 до 16:00 – у напрямку з лівого берега на правий. А з 16:00 до 24:00 – з правого берега на лівий.

Міст Метро. Рух не обмежують.

Водіям варто враховувати, що це загальний порядок руху під час повітряних тривог. Можуть діяти тимчасові перекриття через обстріли, пошкодження інфраструктури чи інші безпекові обставини.

Як працюють мости Києва після атаки 17 листопада

Після нічної атаки на столицю рух Північним і Південним мостами тимчасово перекрили. Через це змінили маршрути громадського транспорту, який раніше курсував цими переправами.

За повідомленням КМДА, частину маршрутів перенаправили через Подільський мостовий перехід, інші через Дарницький міст.

Зокрема, через Подільський мостовий перехід курсують:

автобуси № 21, 73 та 101 до станції метро Контрактова площа (вул. Нижній Вал);

автобус № 31-ТР через вул. Глибочицьку до станції метро Лук’янівська;

тролейбуси № 30 та 31 — від станції метро Лук’янівська та Кадетського Гаю до станції метро Почайна.

Через Дарницький міст спрямували автобуси № 22, 91, 22-ТД, 22-ТЛ та 91-Т.

Також на маршрутах № 22-ТР, 22-ТЛ та 50 збільшили кількість автобусів.

Як працює метро в Києві під час повітряної тривоги

Окремі зміни торкнулися столичного метрополітену. Через пошкодження наземної інфраструктури після атаки 17 листопада рух поїздів зеленою лінією між станціями Осокорки та Червоний хутір тимчасово призупинили.

У разі оголошення повітряної тривоги всі підземні станції метро працюють як укриття. Пасажири можуть скористатися ними для захисту.

Актуальні зміни в роботі громадського транспорту Києва можна відстежувати в Telegram-каналі Зміни руху | Київпастранс.

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