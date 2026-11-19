Первые сообщения об ударах по Крымскому мосту начали поступать вечером 16 ноября. В ночь на 17 ноября в районе переправы прогремела серия мощных взрывов. После атаки оккупационные власти перекрыли движение транспорта.

В сети появились сообщения о повреждении автомобильной части моста и вероятном обрушении одной из арок. По данным российского независимого издания ASTRA, OSINT-аналитики зафиксировали деформацию мостовой арки, которая уже получала повреждения ранее. Точные масштабы разрушений требуют подтверждения.

Крымский мост имеет важное транспортное значение для России, поскольку соединяет оккупированный Крым с Краснодарским краем.

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Факты ICTV выясняли, где находится Крымский мост на карте, какова его длина, когда его построили и для чего используют эту переправу.

Где находится Крымский мост на карте

Крымский, или Керченский, мост на карте проходит через Керченский пролив. Он соединяет Керченский полуостров во временно оккупированном Крыму с Таманским полуостровом в Краснодарском крае России.

Со стороны Крыма переправа выходит к городу Керчь, а со стороны России — к району станицы Тамань. Трасса проходит через остров Тузла и Тузлинскую косу.

Мост расположен в самой узкой части Керченского пролива, между Черным и Азовским морями.

Какова длина Крымского моста

Общая длина транспортного перехода составляет около 19 км.

Переправа состоит из автомобильной и железнодорожной частей. Их протяженность отличается:

автомобильная часть — около 17 км;

железнодорожная часть — примерно 18,1 км.

Поэтому, отвечая на вопрос, какова длина Крымского моста, обычно называют цифру 19 км — с учетом всего транспортного перехода.

Для чего построили Крымский мост

Россия начала строительство моста после оккупации Крыма в 2014 году. Его главной целью было создание прямого транспортного сообщения между российской территорией и оккупированным полуостровом.

Переправа имеет автомобильную и железнодорожную части. По ним перевозят пассажиров, грузы, военную технику и другие ресурсы. Мост также используют для обеспечения российской группировки войск в Крыму.

До его открытия основными способами сообщения с российской территорией были паромные переправы и авиасообщение. Строительство моста позволило России организовать непрерывное автомобильное и железнодорожное сообщение с полуостровом.

Когда построили Крымский мост

Строительство Крымского моста началось в феврале 2016 года. Его открывали поэтапно:

15 мая 2018 года завершили строительство автомобильной части;

16 мая 2018 года открыли автомобильное движение;

23 декабря 2019 года запустили пассажирское железнодорожное сообщение.

Таким образом, строительство транспортного перехода продолжалось с 2016 по 2019 год. Автомобильная часть заработала в 2018-м, а железнодорожная — в 2019 году.

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