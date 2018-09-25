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Группа KAZKA представила клип на песню Плакала

Клип на песню Плакала представила украинская группа-сенсация KAZKA.

По словам участников группы KAZKA, песня Плакала рассказывает о девичьей судьбе, о способности украинок возрождаться через горькие слезы, о действенном рецепте “удаления” плохих воспоминаний.

Аудитория полюбила эту композицию и сама только аудиозапись собрала рекордные для Украины более 48 млн просмотров на YouTube. Теперь вышел и клип на хит Плакала.

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Напомним, украинская певица ONUKA сняла видео на песню Strum.

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