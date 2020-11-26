Силовики разоблачили группу наркоторговцев в Украине

Жители Черниговщины в течение длительного времени руководили нарколабораториями в разных областях Украины.

За руководства Офиса генпрокурора силовики провели 70 одновременных обысков и изъяли наркотики PVP, метамфетамин и каннабис, общей массой около 40 кг.

Кроме того, изъято средства для осуществления непрерывной работы 8 нарколабораторий, а именно — посуда, реактивы, прекурсоры для изготовления особо опасных психотропных веществ, более 50 специально приспособленных бочек.

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Обнаружили 8 лабораторий и 40 кг наркотиков — силовики разоблачили группу наркоторговцев / 5 фотографий

Задержаны 3 человека, решается вопрос о сообщение им о подозрении и избрании меры пресечения.

Разоблачена организованная преступная группа прокурорами совместно со следователями Нацполиции Украины.

Наркотики в Украине

В Донецкой области мужчина выращивал коноплю и марихуану и планировал дальше их продавать. Весной он купил семена в интернете и вырастил его на приусадебном участке.

Правоохранители изъяли у 38-летнего жителя высушенные кусты конопли и шишки марихуаны стоимостью близко 1 млн грн.

Мужчина планировал продать их на черном рынке наркозависимым.