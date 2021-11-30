Білорусь та РФ готуються до спільних військових навчань біля українського кордону

Росія та Білорусь готуються до спільних військових навчань, які пройдуть поблизу українського кордону.

Про таке повідомив міністр оборони Білорусі Віктор Хренін. І це після гучної заяви самопроголошеного президента цієї країни Олександра Лукашенка про підтримку Росії в разі ескалації на Донбасі.

Терміни військових навчань не називають. Проте в Білорусі вже оголосили, що це будуть навчання “з прикриття південних кордонів” (тобто вони проходитимуть поблизу кордонів з Україною).

Відомо, що поки всі війська перебувають у пунктах постійної дислокації, а з 1 грудня почнуть активно займатися бойовою підготовкою.

Тим часом речник американського Міністерства оборони Джон Кірбі констатував: кількість російських військових поблизу українських кордонів продовжує зростати. Однак кожен крок у напрямку ескалації матиме для Росії серйозні наслідки.

Тим часом очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба озвучив дані, що біля кордонів нашої держави перебуває щонайменше 115 тис. російських військовослужбовців. До військового угруповання РФ також входять танки, артилерія, повітряні та військово-морські сили.

Нещодавно Кулеба також повідомляв, що Російська Федерація дійсно розглядає можливість військового вторгнення на територію України. Водночас поки що немає свідчень, що таке рішення в Кремлі вже ухвалили.

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