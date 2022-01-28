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Доводили до самогубства і закривали у псих-лікарні: командирів частини НГУ у Дніпрі викрили у злочинах

Ілля Нежигай редактор стрічки Анастасія Мазур ведуча програми Факти

Командирів військової частини у Дніпрі, де 27 січня солдат розстріляв караул військовослужбовців, викрили у низці злочинів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова громадської організації Міжнародний центр допомоги Сергій Косяк.

За його словами, з ним зв’язалися з військової частини і розповіли, що командири доводили строковиків до самогубства, примусово закривали у психлікарні, підробляли документи, незаконно звільняли та психологічно тиснули. Свідки готові про все розповісти.

Тим часом президент України Володимир Зеленський призначив т.в.о командувача Нацгвардії, ним став Юрій Лебідь. Колишній очільник НГУ Микола Балан подав у відставку після трагедії.

Нагадаємо, 27 січня на території Південного машинобудівного заводу військовослужбовець Нацгвардії України та солдат строкової служби Артемій Рябчук під час видачі зброї розстріляв караул військовослужбовців НГУ з автомата Калашникова.

В результаті стрілянини п’ятеро осіб загинули. Ще п’ятеро отримали поранення, їх шпиталізували.

Після розстрілу 20-річний Рябчук втік зі зброєю та додатковими магазинами для автомата. Наразі нацгвардійця затримали. Йому повідомили про підозру за трьома статтями КК України: ст. 115 (Умисне вбивство), ст. 408 (Дезертирство) та ст. 410 (Викрадення військовослужбовцем зброї і бойових припасів).

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Фото: ДБР

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