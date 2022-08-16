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Факти / Відео / Україна

Кількість таких ексцесів у Криму зростатиме: Подоляк про вибухи на складі боєприпасів

Юлія Соколова редакторка стрічки Яна Брензей Ведуча Вікна Новини

У тимчасово окупованому Криму не лише детонує склад боєприпасів неподалік Джанкоя, а й загорілася трансформаторна підстанція.

Про це радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк розповів ведучій програми Вікна-новини Яні Брензей в ефірі національного телемарафону.

– Там дуже важлива складова: це трансформаторна станція і склади БК. Безумовно, там дві цілі як такі. Що таке трансформаторна станція: вони для того вкрали Запорізьку атомну електростанцію, щоб саме через Джанкой кидати електрику на Крим… Тому я вважаю, що це кармічна відплата за те, що все крадене не приносить достатку, – зазначив він.

Коментуючи серію потужних вибухів на складі боєприпасів у тимчасово окупованому Криму, Подоляк нагадав про заяви міноборони РФ. У цьому відомстві стверджують, що такі інциденти – наслідок порушень правил безпеки на військових складах з боку окупантів, які “просто не вміють палити”.

– І я вважаю, що, виходячи з рівня інтелекту російської армії, – а вони там сьогодні набирають взагалі людей непідготовлених, непрофесійних, – то кількість таких ексцесів буде зростати. І саме в Криму це буде наростати, – наголосив Подоляк.

Як відомо, вранці 16 серпня пролунали вибухи біля Джанкоя в окупованому Криму. Спочатку місцеві Telegram-канали повідомляли, що детонує склад із боєприпасами російських загарбників у селищі Азовське.

Пізніше в міноборони РФ підтвердили детонацію, але заявили, що вибухи лунають у селі Майське Джанкойського району. Обидва населені пукти розташовані на відстані трохи більше 2 км один від одного.

Також є інформація, що в місті Джанкой горить трансформаторна підстанція.

Відео моменту вибухів неподалік Джанкоя – дивіться в нашому матеріалі.

Як відомо, це не перші вибухи, які пролунали в Криму протягом останніх тижнів. 9 серпня горіли склади з боєприпасами та злітна смуга на військовому аеродромі в Новофедорівці. Згодом стало відомо про знищення щонайменше дев’яти ворожих літаків.

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