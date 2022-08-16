Август, 16 в 11:26

Сегодня с самого утра во временно оккупированном Крыму слышны взрывы. В местных соцсетях сообщают о пожаре на складе боеприпасов оккупантов в пгт Азовское Джанкойского района.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров написал, что в Азовском было попадание во вражеский склад, происходит детонация. А еще, по словам Чубарова, попали в воинскую часть оккупантов.

Украинцы внимательно следят за происходящим на оккупированном полуострове в последние дни, и факт нового “хлопка” пользователей соцсетей несомненно радует.

Сейчас смотрят

Факты ICTV собрали реакцию соцсетей.

Советник главы ОПУ Алексей Арестович опубликовал свое селфи на фоне взрыва, правда, в Новофедоровке, однако сейчас это не столь существенно.

На новый лад переделали слезливые слова россиянки, которая после взрывов в Новофедоровке пыталась выехать с полуострова и очень жаловалась, что привыкла к Крыму:

Не обошел своим вниманием взрывы у Джанкоя и лягушонок Пепе:

На фоне последних событий из Крыма очень своеобразно читаются новости российских пропагандистов о военной мощи армии РФ. Как вот, к примеру, о размещении на полуострове дивизиона С-400 Триумф.

Тем временем на российском ТВ:

А вообще украинцев очень радует работа ВСУ…

… ведь все чаще украинцы стали попадать в Крым:

А еще ВСУ в который раз напоминают, что курение может убить:

Отметим, что у оккупантов новая волна паники. Так называемый глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что дал команду 5-километровую зону окружить и выселить всех людей.

Читайте В Крыму горит военная часть и детонируют боеприпасы

Напомним, взрывы на аэродроме в Новофедоровке прогремели 9 августа. Командование Воздушных сил ВСУ заявило, что оккупанты размещали там истребители и бомбардировщики. Это самолеты Су-30СМ, Ил-76, Су-24М, а также, возможно, вертолеты.

По подсчетам Forbes, стоимость этой авиатехники могла составлять от $650 млн до $850 млн.

В британской разведке рассказали, что в результате взрывов Россия потеряла по меньшей мере восемь боевых самолетов, мощность морской авиации РФ упала.