Сентябрь, 29 в 18:05

В некоторых местах и поселках временно оккупированной Россией Запорожской области захватчики выселяют украинцев, которые отказывались участвовать в “референдуме”.

Об этом в своем Telegram канале 29 сентября рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

— В отдельных временно оккупированных населенных пунктах Запорожской области российские оккупационные администрации прибегали к выселению гражданского населения из собственных домов, именно тех, кто отказывался голосовать, — рассказала она.

По словам Маляр, одним из свидетельств, что к участию в псевдореферендумах оккупанты принуждали украинцев, является то, что в период с 23 по 27 сентября по улицам захваченных Россией населенных пунктов Запорожской области передвигались так называемые мобильные группы участковых избирательных комиссий, которые были с вооруженной охраной российских военнослужащих.

Сейчас смотрят

Они, “угрожая оружием, вручали всем прохожим бюллетени и вносили их в списки участников голосования”, рассказала заместитель главы Минобороны.

Маляр добавила, что при этом для создания положительной пропагандистской картинки о добровольном участии граждан временно оккупированных территорий в фейковом референдуме освещение так называемого избирательного процесса в российских СМИ осуществлялось путем целенаправленного развертывания показательных “медийных участков” и организации работы на них российских политтехнологов и массовок из числа заранее подготовленных и проплаченных коллаборационистов.

Напомним, подконтрольные Москве ставленники террористических формирований “Л/ДНР” объявили “референдумы” о “присоединении” к РФ. Аналогичные шоу устроили и во временно захваченных Россией территориях Херсонской и Запорожской областей.

Фиктивное волеизъявление проходило в период с 23 по 27 сентября. Террористы проводили “голосование” под дулом автоматов.

Уже 30 сентября в России с обращением планирует выступить президент Владимир Путин. Разведка Великобритании считает, что, вероятно, российский диктатор хочет объявить в этот день о “присоединении” оккупированных территорий Украины к РФ.

Фото: Ганна Маляр

Источник: Ганна Маляр Інфо