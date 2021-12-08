У ДТП під Черніговом загинула молода пара – закохані планували одружитися

У ДТП у Чернігівській області загинула молода пара, хлопець з дівчиною планували одружитися, за попередньою інформацією – їхали до Чернігова знайомитися з батьками.

Відео з місця смертельного ДТП під Черніговом – дивіться у сюжеті.

Сьогодні у Чернігівській області день жалоби через загибель в жахливій аварії 13 людей. Ще семеро постраждалих внаслідок смертельного ДТП під Черніговом досі перебувають у лікарнях

Наразі особи усіх загиблих ідентифіковані. Також в аварії загинула вчителька місцевої школи та її 19-річна донька.

ДТП у Чернігівській області сталася 7 грудня близько 8.00 поблизу населеного пункту Брусилів. На дорозі маршрутний автобус зіткнувся з вантажівкою.

11 осіб загинули на місці, ще двоє померли у лікарні. Як повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, причиною аварії стало порушення правил дорожнього руху.

За попередніми даними, 44-річний водій вантажного автомобіля DAF не впорався з кермуванням, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з маршруткою.

Водій також постраждав внаслідок ДТП, після надання медичної допомоги його затримали та вручили підозру за ч. 3 ст. 286 ККУ. За це передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на термін від п’яти до 10 років. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Правоохоронці допитують свідків, також призначена низка експертиз, зокрема щодо технічного стану вантажівки та маршрутного автобуса.

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