Як перекривали постачання води в Крим – інтерв’ю Андрія Сенченка

Український політик та громадський діяч Андрій Сенченко в інтерв’ю Фактам ICTV розповів, як у 2014 році ухвалював рішення перекрити воду до Криму.

– Важко було, коли виходили наші військові з Криму, бо я розумів, що ми залишаємо багато наших українських громадян без захисту. За 6 років сформувалась думка, що у Криму лише одні зрадники – насправді це не так, – розповідає Сенченко.

За його словами, він одразу розумів важливість такого рішення.

– Оскільки я працював у трьох кримських урядах, я розумів, наскільки це (перекриття води, – Ред.) впливовим важелем тиску може бути на державу-агресора. Це єдине питання, яке окупанти ніколи не вирішать. Крим отримує воду тільки тоді, коли він фактично повернеться до складу України і коли буде відновлена українська влада і права громадян.

Коли Янукович втік, у казні зовсім не було грошей, а на те, щоб побудувати греблю, потрібні були чималі кошти.

– Ми порахували, що така гребля коштуватиме близько 60 млн грн. Грошей на це не було. У нас був інший варіант: перекрити воду на головній споруді в Каховці, але тоді цю воду не отримали б аграрії Херсонщини. Тож перед нами стояв вибір – або гребля на адміністративному кордоні Криму, або перекривати на головній споруді.

Андрій Сенченко розповів, що тоді він зібрав аграріїв Херсонщини, аби разом обговорити ситуацію. Аграрії вирішили збирати кошти на будівництво греблі.

Підприємці профінансували будівництво, і її доволі швидко звели.

Гребля простояла три роки, поки держава вже не побудувала капітальну.

– Був великий ризик, адже тоді тільки-но захопили Крим, і Європа ще не зрозуміла.

Тобто міжнародної підтримки у держави ще не було.

– Ми розуміли, що Путін міг зробити усе, що завгодно – навіть захопити русло каналу до головної споруди в Каховці. Нам треба було виграти час.

З ініціативи Сенченка команда вдалася до певних хитрощів. На будівництві поставили велике панно з надписом Будується вузол обрахунку постачання води до Криму.

Завдяки цьому окупати вирішили, що Україна хоче не перекрити, а продавати воду.

– Вони думали, що ми будемо з ними торгуватися. Насправді, це була просто глуха гребля.

Неможливо подавати зараз воду знову чи вести дискусії щодо цього.

– Еквівалентом води до Криму є кров українських солдат і мирних мешканців на Донбасі. Все, що Росія вимушена витрачати на забезпечення Криму водою, не йде на поширення вбивств на Донбасі.

У 2014 році приїжджають росіяни, які намагалися підкупити Сенченка.

– Вони з’ясували, хто ініціатор цієї історії. Пропонували $20 млн. Коли я жодним чином не відреагував, представник сказав, що вони знайдуть двері, за якими цю пропозицію приймуть.

Після такої пропозиції Андрій Сенченко в ефірі одного з телеканалів розповів про торбу з $20 млн, яка кочує Києвом і шукає ті самі двері.

Через кілька місяців з’явився документ – доручення прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка для посадових осіб: вивчити формування акціонерного товариства на базі Північно-Кримського каналу.

– Йде війна, окупація, а вони зібрались зареєструвати таке товариство, щоб торгувати водою з Кримом.

Український діяч наголосив, що вода – це ледь не єдине питання, яке вони не можуть вирішити.

– Природньої води, яка є у Криму, вистачає населенню. Однак усе інше потребує інвестиції, а Росія зараз не в тому стані, щоб такі проекти реалізовувати.

Цієї води не вистачає для колонізаторів, які їдуть до нашого Криму під захистом російських військ.

– Води не вистачає для так званих туристів. Це непотріб, який вони збирають з усієї Росії, який у своєму житті подорожував лише до найближчого пивного магазину.

Такий психологічний тиск на українське суспільство робиться для того, аби можна було забезпечити водою колонізаторів, війська і туристів.

– Тільки інформаційним тиском на суспільство, вони розуміють, що нічого не зроблять. Тому вони постійно шукають канали впливу у коридорах влади.

Якби відбулося відновлення постачання води, це б означало, що держава поставила свій підпис під тим, що ми відмовляємось від Криму.

– Якщо відновити постачання води, це буде означати, що більше ніхто в світі нічого з нами не обговорюватиме про Крим.

Нагадаємо, 26 лютого відзначають річницю кримського спротиву російській окупації.