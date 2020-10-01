Пожежі у Луганській області розпочалися увечері 30 вересня. Вогонь почав розповсюджуватись у лісових масивах Новоайдарського, Старобільського, Попаснянського та Станично-Луганського районів.

Загалом у Луганській області зафіксували 146 пожеж у 32 населених пунктах. Орієнтовна площа, яку охопив вогонь становить близько 9,3 тис. га. Найскладніша ситуація на ділянці від Станиці-Луганської до Сєвєродонецька, де лісові пожежі набули загрозливого характеру для 22 населених пунктів.

За даними МВС, до гасіння пожеж залучено 1 229 рятувальників та 204 одиниць техніки, зокрема авіація.

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Наразі внаслідок пожеж у Луганській області загинули дев’ять людей, евакуйовано близько 1 тис. осіб. А поліція відкрила сім кримінальних проваджень за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.

Окрім того, уряд України виділить кошти з резервного фонду державного бюджету для допомоги постраждалим та подолання наслідків пожеж в Луганській області. Оперативна урядова група вилетіла на місце пожеж.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що потрібно визначити причини пожежі у Луганській області, а також оперативно надати допомогу всім постраждалим.

Чому виникли масштабні лісові пожежі у Луганській області та які можуть бути версії, Фактам ICTV розповів політолог Олег Саакян.

Фото: Олег Саакян

– На вашу думку, чому у Луганській області розпочалися такі масштабні пожежі?

– Щодо пожеж у Луганській області потрібно розглядати декілька версій. Перша – диверсія з боку бойовиків, оскільки осередок знаходиться близько до лінії фронту і на тих територіях, де раніше вже були бойові дії. Друга – можлива дестабілізація ситуації, психологічний та соціально-економічний тиск перед виборами. Третя – кліматичні зміни.

– На скільки ймовірна версія щодо диверсії?

– Варіант з підпалом і диверсією потрібно розглядати. По-перше, класика воєнної тактики говорить про те, що нападають восени, а обороняються влітку. Зелені насадження, так звана зеленка, потрібна для маскування і створює складнощі під час нападу. Восени, без цього маскування наступати легше, оскільки стороні, яка обороняється, складніше закривати свої позиції.

Випалення землі цілком могло би бути однією із технологій, щоб зачистити потенційні майбутні плацдарми для бойових дій. Можливо це лише припущення, але цю версію відкидати не варто.

– Чи можуть пожежі у Луганській області бути політичним кроком перед виборами?

– Можливість дестабілізації ситуації, психологічного та соціально-економічного тиску цілком ймовірна. Ми бачимо, що зона ураження велика, відповідно, потрібно провести певні заходи: відселити велику кількість людей, відновити забудови та інфраструктуру. Також це критичний момент для реагування різних служб. Все це піднімає соціальне напруження.

У період виборів на території, яка має ризики проходження до місцевої влади опозиційних проросійських політичних сил і політиків – це може використовуватись як аргумент підвищення соціального напруження та намагання вплинути на результати виборів.

– Чи можуть пожежі у Луганській області мати природній характер?

– На сьогодні кліматичні умови змінюються. Ми бачимо зниження рівня підземних вод, посушливість, торнадо, які з’являються у Херсонській області – все це створює абсолютно іншу кліматичну реальність, яка потребує широких та системних змін у соціальному та державному устрої.

Потрібно запроваджувати інші моделі реагування служб, іншу модель землекористування та землеустрою, щоб мінімізувати подібні ризики, зокрема, з точки зору національної безпеки.

– Що потрібно зараз робити владі?

– По-перше, потрібно виявити причину пожеж у Луганській області. По-друге, мінімізувати ризики, які ці пожежі створюють. І по-третє – зробити висновки, щоб унеможливити у майбутньому такі ситуації.

Якщо це дійсно штучні підпали та диверсії, потрібно окреслити мотивацію – чи це електоральний вплив, чи підготовка плацдарму для початку бойових дій. Ми маємо бути готові до будь-якого сценарію.

У разі виявлення кліматичних причин нам потрібно змиритись з тим, що екологічна ситуація змінилась та бути готовими до збільшення пожеж за об’єктивних обставин. Але варіант диверсії точно відкидати не треба.