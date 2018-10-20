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Смертельна ДТП під Одесою – зіткнулися 5 авто

На трасі Одеса – Рені сьогодні близько 08.00 зіткнулися 5 автомобілів.

Смертельна ДТП під Одесою

Внаслідок ДТП, яка сталася у Біляївському районі біля села Мирне, загинув водій Daewoo Lanos, повідомляє обласне управління ДСНС.

На місце аварії прибули рятувальники, аби дістати з автомобіля загиблого водія.

До ліквідації наслідків ДТП залучались 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 8 чоловік особового складу.

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Смертельна ДТП під Одесою – зіткнулися 5 авто / 3 фотографии

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Нагадаємо, актриса Дизель Шоу Марина Поплавська загинула сьогодні вранці у ДТП під Києвом. За даними поліції, водій автобуса, в якому їхала Поплавська з іншими акторами, не впорався з керуванням, в результаті чого сталося зіткнення з вантажівкою МАЗ.

Фото: odesa.dsns.gov.ua

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