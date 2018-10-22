В Одеській області мікроавтобус Mercedes двічі переїхав однорічного хлопчика. Дитина померла на місці.
– Водій мікроавтобуса, здійснюючи розворот заднім ходом на одній із вулиць населеного пункту, наїхав на хлопчика, 2017 року народження, що до цього бігав з іншими дітьми неподалік. Від отриманих травм дитина померла на місці пригоди, – розповіли у прес-службі ГУ НП в Одеській області.
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Згідно з результатами медичного обстеження, водій був тверезий.
Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Триває слідство.
Раніше Факти ICTV писали, що у Жашківському районі Черкаської області сталася дорожньо-транспортна пригода, в яку потрапила група дітей, одна дівчинка померла.
Фото: ГУ НП в Одеській області.
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