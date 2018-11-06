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Смертельна ДТП під Харковом: Lexus збив на зебрі двох пішоходів

У Харківській області водій позашляховика Lexus ввечері 5 листопада збив на смерть двох чоловіків.

Lexus збив на зебрі двох пішоходів

Смертельна ДТП сталася  5 листопада о 18.30 на трасі у селищі Солоницівка Дергачівського району, повідомляє поліція Харківської області.

За даними правоохоронців, Lexus на пішохідному переході збив двох чоловіків – 31 та 43 років.

На жаль, пішоходи загинули на місці аварії.

Поліція вирішує питання про кваліфікацію ДТП.

Читайте: ДТП у Харкові. Чому Зайцеву можуть відпустити додому, а справа затягнеться на роки

Нагадаємо, трохи більше року тому, 18 жовтня, у Харкові сталася резонансна ДТП за участю Олени Зайцевої, яка на Lexus влетіла у натовп людей. Тоді загинули 6 людей.

Фото: hk.npu.gov.ua

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