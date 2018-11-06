У Харківській області водій позашляховика Lexus ввечері 5 листопада збив на смерть двох чоловіків.
Смертельна ДТП сталася 5 листопада о 18.30 на трасі у селищі Солоницівка Дергачівського району, повідомляє поліція Харківської області.
За даними правоохоронців, Lexus на пішохідному переході збив двох чоловіків – 31 та 43 років.
На жаль, пішоходи загинули на місці аварії.
Поліція вирішує питання про кваліфікацію ДТП.
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Нагадаємо, трохи більше року тому, 18 жовтня, у Харкові сталася резонансна ДТП за участю Олени Зайцевої, яка на Lexus влетіла у натовп людей. Тоді загинули 6 людей.
Фото: hk.npu.gov.ua
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