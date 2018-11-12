У Лондоні двоповерховий автобус зіткнувся з кількома автомобілями, а потім в’їхав у зупинку, травмувавши 20 осіб.
Водій автобуса перебував за кермом у нетверезому стані, повідомляє Sunday Express.
З 20 постраждалих у ДТП 18 – госпіталізовані.
При цьому 15-річна дівчинка перебуває у критичному стані.
Британські поліцейські заарештували п’яного винуватця аварії і доставити у відділок.
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Тиждень тому у Польщі сталася ДТП за участю українського двоповерхового автобуса і 4 автомобілів, у результаті чого постраждали 7 осіб,
Фото: @Nicole16478872
Відео: Daily News Today
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