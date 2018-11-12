PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / ДТП у Лондоні: п'яний водій автобуса зніс зупинку з людьми/

ДТП у Лондоні: п’яний водій автобуса зніс зупинку з людьми

У Лондоні двоповерховий автобус зіткнувся з кількома автомобілями, а потім в’їхав у зупинку, травмувавши 20 осіб.

ДТП у Лондоні

Водій автобуса перебував за кермом у нетверезому стані, повідомляє Sunday Express.

З 20 постраждалих у ДТП 18 – госпіталізовані.

При цьому 15-річна дівчинка перебуває у критичному стані.

Британські поліцейські заарештували п’яного винуватця аварії і доставити у відділок.

Читайте: У Румунії чоловік наїхав на людей, багато постраждалих, серед них є діти

Тиждень тому у Польщі сталася ДТП за участю українського двоповерхового автобуса і 4 автомобілів, у результаті чого постраждали 7 осіб,

Фото: @Nicole16478872

Відео: Daily News Today

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

У Румунії чоловік наїхав на людей, багато постраждалих, серед них є діти
Смертельна ДТП на Харківщині: підліток протаранив електроопору
У Києві авто влетіло у підземний пішохідний перехід
У Києві Renault перелетіла через підземний перехід
У Києві Renault перелетіла через підземний перехід і врізалася у стовп
ДТП з Лещенком: відео моменту аварії
ДТП з Лещенком: в авто нардепа влетіла вантажівка
Тереза Мей потрапила у ДТП, є поранені
ДТП
Смертельна ДТП у Львівській області: мотоцикл зіткнувся з велосипедом
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка