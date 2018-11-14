У Києві на Гостомельському шосе зіштовхнулися 3 легковика на літній гумі. Внаслідок ДТП постраждали 4 людини.

– Перші любителі літньої гуми взимку вже на власному досвіді переконалися у безпечній їзді в снігопад на слизькій дорозі: Гостомельське шосе, зіткнення трьох легкових автомобілів, 4 потерпілих, травматична ампутація ноги, тривале лікування, – розповів заступник голови Нацполіції України Олександр Фацевич.

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За його словами, два авто були на літній гумі.





























Любителі літньої гуми: в Києві зіткнулися 3 авто, є постраждалі / 7 фотографий

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Фото: Олександр Фацевич.