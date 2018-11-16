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Факты / Происшествия / Снежный шторм в США убил восемь человек, без света почти 200 тысяч/

Сніговий шторм у США вбив вісьмох людей, без світла майже 200 тисяч

Внаслідок сильних снігопадів на сході США загинули щонайменше вісім осіб, у п’яти штатах без світла залишилися майже 200 тис. осіб.

Снігопад у США

Снігопад викликав транспортний колапс, також скасовані більше тисячі авіарейсів і кілька тисяч відкладені, повідомляє телеканал CBS.

Через негоду закриті школи, на дорогах у ДТП потрапили майже 600 автомобілів.

Найбільше від стихії постраждали штати Нью-Йорк і сусідній Нью-Джерсі.

В районі Сент-Луїса випало близько 20 см снігу, стільки ж у Нью-Джерсі та 15 см у Новій Англії.

ДивітьсяПерший сніг у Києві: рекордні затори, сотні ДТП і травмовані на тротуарах

 

 

 

ФотоWEATHER/ METEO WORLD

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