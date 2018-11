Внаслідок сильних снігопадів на сході США загинули щонайменше вісім осіб, у п’яти штатах без світла залишилися майже 200 тис. осіб.

Снігопад викликав транспортний колапс, також скасовані більше тисячі авіарейсів і кілька тисяч відкладені, повідомляє телеканал CBS.

Через негоду закриті школи, на дорогах у ДТП потрапили майже 600 автомобілів.

Найбільше від стихії постраждали штати Нью-Йорк і сусідній Нью-Джерсі.

В районі Сент-Луїса випало близько 20 см снігу, стільки ж у Нью-Джерсі та 15 см у Новій Англії.

NJTransit buses delayed. Port authority bus terminal flooded with waiting for buses on the first snow day of the season. pic.twitter.com/dRPgFzk8l4 — Ajoy Singha (@AjoySingha) 15 ноября 2018 г.

Фото: WEATHER/ METEO WORLD