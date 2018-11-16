Внаслідок сильних снігопадів на сході США загинули щонайменше вісім осіб, у п’яти штатах без світла залишилися майже 200 тис. осіб.
Снігопад викликав транспортний колапс, також скасовані більше тисячі авіарейсів і кілька тисяч відкладені, повідомляє телеканал CBS.
Через негоду закриті школи, на дорогах у ДТП потрапили майже 600 автомобілів.
Найбільше від стихії постраждали штати Нью-Йорк і сусідній Нью-Джерсі.
В районі Сент-Луїса випало близько 20 см снігу, стільки ж у Нью-Джерсі та 15 см у Новій Англії.
Дивіться: Перший сніг у Києві: рекордні затори, сотні ДТП і травмовані на тротуарах
Here’s the scene in lower Manhattan, #newyorkcity USA this afternoon with the first snow of season affecting the city and surrounding areas… report; @Casa_Rodrigues_ #snowfall #ExtremeWeather pic.twitter.com/VoxwPQpAwN
— WEATHER/ METEO WORLD (@StormchaserUKEU) 15 ноября 2018 г.
Snowfall scene over #brooklynbridge in #NYC #NewYork USA yesterday afternoon. Some significant accumulations of snow was reported…. photo; @isardasorensen #SevereWeather #ExtremeWeather #photographer pic.twitter.com/SexgPZwkJw
— WEATHER/ METEO WORLD (@StormchaserUKEU) 16 ноября 2018 г.
NJTransit buses delayed. Port authority bus terminal flooded with waiting for buses on the first snow day of the season. pic.twitter.com/dRPgFzk8l4
— Ajoy Singha (@AjoySingha) 15 ноября 2018 г.
Фото: WEATHER/ METEO WORLD