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Напад на офіцера поліції у Харкові – введено план Сирена

Вранці у Харкові чоловіки у масках напали зі зброєю на офіцера департаменту карного розшуку Нацполіції.

Нацполіція

У Харкові чоловіки у масках зі зброєю напали на співробітника департаменту карного розшуку Нацполіції, у результаті чого він отримав важкі поранення, повідомив у Facebook заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін.

Зловмисники втекли з місця злочину на автомобілі Daewoo Lanos синього кольору. У Харківській області ввели план Сирена.

Наразі поліції відомо тільки те, що номерний знак автомобіля закінчується на 1012АА.

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За словами Аброськіна, ім’я замовника злочину відоме і він обов’язково буде притягнутий до відповідальності.

Також є інформація про те, що злочинці можуть направлятися до Києва.

За інформацією Нацполіції, нападники вдарили чоловіка та кілька разів вистрілили в район голови із невстановленої зброї.

Поліцейського доставили до Харківської міської клінічної лікарні із пораненнями голови і шиї.

За інформацією ЗМІ, поліцейського оперують. Його стан оцінюється як важкий.

До слова, у Києві на вулиці Академіка Глушкова, 9а сталася бійка за участю шести осіб.

Фото: В’ячеслав Аброськін

Відео: UA: Харків

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