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У Чехії у ДТП загинув українець

У Чехії у ДТП загинув громадянин України.

У Чехії у ДТП загинув українець

Смертельна аварія у Чехії сталася 18 січня.

Загиблим виявився успішний закарпатець Василь Пукман.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив дільничний поліцейський Ужгородського відділу поліції Іван Білецький.

– Хороший був чоловік. За останні роки чимало друзів і знайомих загинули на дорогах. Бережіть себе! Не поспішайте! – написав Білецький.

Читайте: Зачепив вантажівку і відкрив вогонь: ДТП зі стріляниною на Одещині

До речі, під час аварії на Харківщині загинули дві людини, ще одну госпіталізували.

Фото: Іван Белецький/Facebook 

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