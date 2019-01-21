Ізраїльські військові у ніч на 21 січня завдали ракетного удару по іранських об’єктах у Сирії.

– Ми застерігаємо збройні сили Сирії від спроб завдати шкоди ізраїльським військовим або території, – повідомили у прес-службі збройних сил Ізраїлю.

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Метою стали іранські підрозділи Аль-Кудс на території країни. Іранські сили в Сирії допомагають урядовим військам боротися з противниками.

جانب من تصدي الدفاعات السورية لهجوم اسرائيلي

عاشت المقاومة ، والعار كل العار للمتأمرين والخونة

من صهاينة العرب pic.twitter.com/sCxmLfQqfN — د. علي الفتلاوي (@ha03676771) 21 января 2019 г.

Раніше Факти ICTV писали, що з 1 січня 2019 року Ізраїль і США офіційно покидають ЮНЕСКО.

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