У Києві чоловік побив дружину, а коли за неї заступився перехожий, поцілив йому у живіт з травматичного пістолета.
У Києві на вулиці Тампере конфлікт між подружжям переріс у бійку, повідомляє прес-служба ГУНП у Києві.
– Свідок події вирішив захистити незнайому жінку. Однак чоловік агресивно відреагував на зауваження та вдарив потерпілого. Після цього дістав пістолет, попередньо – травматичний, та вистрілив у 35-річного місцевого мешканця, – розповів начальник Дніпровського управління поліції Олександр Кузьмін.
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Потерпілого госпіталізували до лікарні.
У Києві чоловік заступився за жінку та отримав кулю у живіт / 7 фотографий
Раніше Факти ICTV писали, що у прес-клубі херсонської газети Новий день сталася бійка, яка закінчилася стріляниною.
Фото: Dreamstime.com, ГУНП у Києві, informator
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