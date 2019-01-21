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Факти / Надзвичайні події / У Києві чоловік заступився за жінку та отримав кулю у живіт/

У Києві чоловік заступився за жінку та отримав кулю у живіт

У Києві чоловік побив дружину, а коли за неї заступився перехожий, поцілив йому у живіт з травматичного пістолета.

У Києві чоловік заступився за жінку та отримав кулю у живіт

У Києві на вулиці Тампере конфлікт між подружжям переріс у бійку, повідомляє прес-служба ГУНП у Києві.

– Свідок події вирішив захистити незнайому жінку. Однак чоловік агресивно відреагував на зауваження та вдарив потерпілого. Після цього дістав пістолет, попередньо – травматичний, та вистрілив у 35-річного місцевого мешканця, – розповів начальник Дніпровського управління поліції Олександр Кузьмін.

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Потерпілого госпіталізували до лікарні.

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У Києві чоловік заступився за жінку та отримав кулю у живіт / 7 фотографий

Раніше Факти ICTV писали, що у прес-клубі херсонської газети Новий день сталася бійка, яка закінчилася стріляниною.

Фото: Dreamstime.comГУНП у Києвіinformator

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