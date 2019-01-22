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Гасили перехожі: у Києві біля мосту Патона загорілося авто

У Києві біля мосту Патона неподалік від торгового центру загорівся автомобіль.

Гасили перехожі: у Києві біля мосту Патона загорілося авто

Біля мосту Патона в Києві загорівся автомобіль. Інцидент стався біля торгового центру SilverBreeze, йдеться у повідомленні Київ Оперативний в Facebook.

Як видно на відео, у транспортному засобі загорілася передня частина, де розташовується двигун.

На момент зйомки пожежники ДСНС ще на місце події не прибули. Люди намагалися самотужки загасити машину, підносячи нові вогнегасники.

Читайте: У Києві чоловік заступився за жінку та отримав кулю у живіт

Як повідомлялося, у Волинській області під час руху загорівся пасажирський автобус.

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