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На Черкащині вантажівка з боєприпасами злетіла у кювет

У районі села Княжичі Звенигородського району Черкаської області вантажівка з боєприпасами з’їхала у кювет.

На Черкащині вантажівка з боєприпасами злетіла у кювет

У результаті аварії, яка сталася під час руху військової колони, ніхто не постраждав.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

ДТП сталася через те, що у військову колону вклинився цивільний автомобіль. Саме у цей момент вантажівку і занесло на слизькій дорозі.

Зараз боєприпаси перевантажили на інші машини, щоб військова колона продовжила рухатися маршрутом.

Фотографії аварії опублікував журналіст місцевої газети Вечірні Черкаси Сергій Радченко.

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До речі, проросійські бойовики обстріляли автомобіль з українськими військовими біля Катеринівки. В результаті обстрілу загинув один боєць ЗСУ.

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