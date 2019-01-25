У районі села Княжичі Звенигородського району Черкаської області вантажівка з боєприпасами з’їхала у кювет.

У результаті аварії, яка сталася під час руху військової колони, ніхто не постраждав.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

ДТП сталася через те, що у військову колону вклинився цивільний автомобіль. Саме у цей момент вантажівку і занесло на слизькій дорозі.

Зараз боєприпаси перевантажили на інші машини, щоб військова колона продовжила рухатися маршрутом.

Фотографії аварії опублікував журналіст місцевої газети Вечірні Черкаси Сергій Радченко.

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До речі, проросійські бойовики обстріляли автомобіль з українськими військовими біля Катеринівки. В результаті обстрілу загинув один боєць ЗСУ.