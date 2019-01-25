Проросійські бойовики обстріляли автомобіль з українськими військовими біля Катеринівки. В результаті обстрілу загинув один боєць ЗСУ.

Бойовики обстріляли автомобіль з українськими військовими біля Катеринівки, повідомляється на сайті Міноборони України.

В результаті обстрілу один військовий загинув і четверо отримали поранення.

За інформацією відомства, обстріл вівся з протитанкового ракетного комплексу.

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У відповідь українські військові застосували чергові вогневі засоби. Противник зазнав втрат.

Нагадаємо, 23 січня військові ЗСУ виявили в небі Приазов’я безпілотник і за допомогою радіотехнічних засобів приземлили і вилучили його. Цей безпілотник активно поставляється в “ЛНР” і “ДНР” і використовується для розвідки і коректування вогню артилерії.