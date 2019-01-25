У Москві (РФ) двоє підлітків підпалили свого 15-річного друга в під’їзді і зняли відео.
У Москві підлітки підпалили свого 15-річного друга в під’їзді і зняли відео, пише mk.ru.
За інформацією видання, потерпілий прийшов з одним до знайомого. У одного з них була каністра з бензином.
За словами поліцейських, на місці була знайдена викрутка зі слідами кіптяви, що означає, що підлітки нюхали бензин, сидячи в під’їзді.
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Хлопці облили друга бензином з каністри і черкнули запальничкою. Одяг вигорів вщент за кілька секунд.
Він вискочив на вулицю і почав валятися в снігу, щоб загасити вогонь і втратив свідомість.
Мешканка будинку розповіла, що чула, як хтось із хлопців запропонував зняти відео на мобільний телефон.
Підлітка з опіками 98% тіла госпіталізували.
До слова, в минулому році в Дніпрі в одному з дворів двоє підлітків побили 14-річну дівчинку, яка хвора на діабет.
Фото: Наталья Белова/mk.ru.