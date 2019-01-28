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Факты / Происшествия / На Закарпатье столкнулись пять авто, 7 человек пострадало/

На Закарпатті зіткнулися п’ять авто, 7 осіб постраждало

На трасі Київ-Чоп зіткнулися відразу п’ять автомобілів. У результаті аварії постраждало 7 осіб.

На Закарпатті зіткнулися п’ять авто, 7 осіб постраждало

Масштабна ДТП сталася о 11.00 недалеко від села Глибоке (Закарпатська область).

Про це повідомляє Mukachevo.net.

У результаті аварії травми різної тяжкості отримало семеро осіб, у одного з потерпілих – перелом.

Патрульна поліція Закарпатської області повідомляє про перекриття руху на відрізку дороги, де сталася аварія. Додається схема об’їзду.

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На Закарпатті зіткнулися п’ять авто, 7 осіб постраждало / 3 фотографии

Читайте: Постріл у голову: у Києві перехожий напав на чоловіка

До речі, сьогодні близько третьої години ночі у Дніпрі Volkswagen в’їхав у дерево. У результаті травми отримали двоє людей.

Фото: Mukachevo.net.

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