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У Києві замінували залізничний вокзал, йде евакуація

Надійшло повідомлення, що столичний залізничний вокзал заміновано.

У Києві замінували залізничний вокзал, йде евакуація

Наразі проходить евакуація людей. Вокзал перевіряється вибухотехніками.

Читайте: Крадіжки на залізничному вокзалі: у Києві поліцейські “кришували” злодіїв

Нагадаємо, що київський вокзал “мінують” не вперше. Але зазвичай ця інформація не підтверджується.

А нещодавно на київському вокзалі розгорівся сексистський скандал, провідник відмовлявся впускати жінок у поїзд поки туди не увійде чоловік.

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