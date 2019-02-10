PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факты / Происшествия / Во Франции в булочной прогремел взрыв - среди погибших ребенок/

У Франції в булочній прогримів вибух – серед загиблих дитина

У місті Ліон (Франція) прогримів вибух у булочній, який переріс у пожежу.

У Франції в булочній прогримів вибух – серед загиблих дитина

Внаслідок вибуху загинули дві людини – жінка і дитина, повідомляє Le Progres.

Крім того, ще чотири людини постраждали.

Читайте: Вибух біля торгового центру в США: загинула одна людина

Вибух прогримів у булочній на першому поверсі житлового будинку. Після чого почалася пожежа.

Причини і обставини трагедії розслідує поліція.

Нагадаємо, нещодавно у центрі Парижа стався сильний вибухзагинули троє людей – двоє пожежників і жінка з Іспанії.

Фото: 

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Пожежа на тренувальній базі Фламенго, багато загиблих
У США у хлопця в руках вибухнула електронна сигарета. Він помер
Масштабна пожежа в Парижі: десять загиблих, десятки постраждалих
Вибух біля торгового центру в США: загинула одна людина
Пожежу на Лісовій гасили добу: є загроза обвалення конструкцій
Манчестер Сіті — Арсенал, Барселона — Валенсія: анонси та прогнози топ-матчів
У Павлограді у хлопця в руках вибухнула електронна сигарета
Пожежа у Києві: біля метро Дарниця згоріли МАФи
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка