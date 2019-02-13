На Одещині вбивцю, який жорстоко розправився зі своєю жертвою, можуть відпустити на волю.

У селі Градениці (Одеська область) сталося жорстоке вбивство і чоловіка, підозрюваного у ньому, можуть відпустити на волю, йдеться у сюжеті програми Надзвичайні новини на ICTV.

Загиблий у той день проводжав жінок, які боялися самі йти до дому і під час нападу зловмисника намагався їх захистити, через що й дістав смертельне поранення ножем у живіт.

Підозрюваного затримали та взяли під варту на два місяці, проте один з головних свідків раптово змінив свої свідчення, а родичі зловмисника почали збирати гроші для застави.

За словами жителів села, чоловік вже не вперше потрапляє у кримінальну історію, проте його жодного разу не покарали.

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До слова, 13 лютого в пункті пропуску Краковець двоє громадян України вирішили напасти на прикордонника, оскільки той не дав їм дозвіл на перетин кордону.