На Львівщині четверо школярок жорстоко побили 14-річну дівчину на стадіоні за повідомлення, якого вона не відправляла.

У Львівській області сталося жорстоке побиття 14-річної дівчини школярками. Побити її вирішили за те, що вона нібито відправила інтимне повідомлення одному хлопцю, йдеться у сюжеті програми Надзвичайні новини на ICTV.

В той день Настя вийшла на прогулянку зі своєю найкращою подругою Христиною, яка й завела дівчину на стадіон, де на неї чекали троє школярок.

– Мене Христина Юнко покликала спочатку гуляти. Але я не знала, що вони там будуть і , що вони мене битимуть, – розповіла жертва побиття.

Спочатку три школярки тягали її за волосся та давали ляпаси, а коли вона впала на землю, то до побиття долучилася й найкраща подруга Насті. Зупинити звірство вдалося одному із перехожих.

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До слова, в Одеській області батько зарізав свою 35-річну дочку посеред вулиці, а потім розповідав перехожим, що вбив її.