PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / На Львівщині школярки жорстоко побили дівчину за інтимне повідомлення/

На Львівщині школярки жорстоко побили дівчину за інтимне повідомлення

На Львівщині четверо школярок жорстоко побили 14-річну дівчину на стадіоні за повідомлення, якого вона не відправляла.

На Львівщині школярки жорстоко побили дівчину за інтимне повідомлення

У Львівській області сталося жорстоке побиття 14-річної дівчини школярками. Побити її вирішили за те, що вона нібито відправила інтимне повідомлення одному хлопцю, йдеться у сюжеті програми Надзвичайні новини на ICTV.

В той день Настя вийшла на прогулянку зі своєю найкращою подругою Христиною, яка й завела дівчину на стадіон, де на неї чекали троє школярок.

– Мене Христина Юнко покликала спочатку гуляти. Але я не знала, що вони там будуть і , що вони мене битимуть, – розповіла жертва побиття.

Спочатку три школярки тягали її за волосся та давали ляпаси, а коли вона впала на землю, то до побиття долучилася й найкраща подруга Насті. Зупинити звірство вдалося одному із перехожих.

Читайте: Зґвалтував 276 дітей: у Колумбії педофіла посадили на 60 років

До слова, в Одеській області батько зарізав свою 35-річну дочку посеред вулиці, а потім розповідав перехожим, що вбив її.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Брав відкати: у Києві зі стріляниною затримали комунальника зі Львова
Корпоратив закінчився у лікарні. На Львівщині у готелі отруїлося 11 осіб
Масштабна пожежа на заводі Майола у Львівській області
На Львівщині в ДТП загинула дитина, багато постраждалих
На Львівщині вибухом петарди травмовано 9-річного хлопчика
У Львівській області зіткнулися два мікроавтобуси та автоцистерна – є загиблі
Дві ДТП сталося в одному селі під Львовом – багато постраждалих
П’ятеро дітей отруїлися у басейні готельного комплексу на Львівщині
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка