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Розбита голова і забої: в Харкові з автобуса на ходу випав чоловік

У Харкові з автобуса на ходу випав чоловік.

Розбита голова і забої: в Харкові з автобуса на ходу випав чоловік

Інцидент стався в Харкові на вулиці Полтавський шлях о 9 ранку, повідомляє спільнота Солоницівка Live.

Очевидці розповідають, що чоловік стояв біля задніх дверей, які самі по собі відкрилися.

Читайте: Масштабна ДТП під Харковом: на слизькій дорозі перекинулися три авто

Постраждалого госпіталізували з розбитою головою та забоями.

Раніше Факти ICTV писали, що поблbзу села Пишне (188 км автодороги Київ – Харків) мікроавтобус Volkswagen наїхав на металевий відбійник, через що злетів у кювет і перекинувся.

Фото: Солоницівка Live

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