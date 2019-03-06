У Борисполі Київської області чоловік у стані алкогольного сп’яніння ледь не заморозив новонароджену доньку, гуляючи з нею на вулиці.

Чоловік довів дитину до переохолодження, у неї почався кашель, і вона дуже тяжко дихала.

Про це повідомляє патрульна поліція Київської області.

Врятували немовля патрульні, які звернули увагу на неадекватну поведінку чоловіка. Вони помітили, що дівчинка важко дихає, кашляє, у дитини забитий ніс і викликали швидку.

На питання, де мама дитини, чоловік відповів, що вдома. Однак жінки там не виявилося. З’ясувалося, що дитина була народжена у домашніх умовах і документів на неї немає.

Патрульні склали на чоловіка адміністративний протокол.

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До речі, у Тернополі патрульний поліцейський допоміг 4-річній дівчинці, яка плакала і благала про допомогу, стоячи у відчиненому вікні,