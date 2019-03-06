PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

У Борисполі батько мало не заморозив 2-місячну дівчинку на вулиці

У Борисполі Київської області чоловік у стані алкогольного сп’яніння ледь не заморозив новонароджену доньку, гуляючи з нею на вулиці.

У Борисполі батько мало не заморозив 2-місячну дівчинку на вулиці

Чоловік довів дитину до переохолодження, у неї почався кашель, і вона дуже тяжко дихала.

Про це повідомляє патрульна поліція Київської області.

Врятували немовля патрульні, які звернули увагу на неадекватну поведінку чоловіка. Вони помітили, що дівчинка важко дихає, кашляє, у дитини забитий ніс і викликали швидку.

На питання, де мама дитини, чоловік відповів, що вдома. Однак жінки там не виявилося. З’ясувалося, що дитина була народжена у домашніх умовах і документів на неї немає.

Патрульні склали на чоловіка адміністративний протокол.

Читайте: Випив рідину з іграшкового браслета: у Кременчуці дитина потрапила до реанімації

До речі, у Тернополі патрульний поліцейський допоміг 4-річній дівчинці, яка плакала і благала про допомогу, стоячи у відчиненому вікні,

Фото: Dreamstime

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Волосся сивіє, а дід дуріє! Легенда Ліверпуля заручився з сексапільною моделлю
Майже 10 см: у Китаї знайшли гігантського шершня
Коли дівчата зможуть навчатися у військових ліцеях – дата
У Борисполі батько мало не заморозив 2-місячну дівчинку на вулиці
Хотів збільшити статевий орган: відомий мільярдер помер під час операції
Нова ракета SpaceX може знищити російську ракетну програму
100 найпрозоріших міст України – рейтинг Transparent Cities
МакГрегор гучно відсвяткував 60-річчя матері у маєтку Versace
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка