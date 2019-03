Зливи в Сан-Паулу (Бразилія) призвели до смерті 11 осіб і затоплення вулиць та будівель, серед яких опинився завод Mercedes, повідомляє MSN.

Дороги в місті перетворилися на справжні річки, через що авто виносило на дерева і будинки.

П’ятеро людей потонули у дощовій воді, а смерть іще шістьох наступила в результаті сходу зсувів.

Завод Mercedes-Benz затопило у результаті злив, через що довелося частково призупинити його роботу.

WOW!!!! Very intense flash #flooding reported in São Paulo, Brazil this morning 11th March! Video via Brazil live; #SevereWeather #Extremeweather pic.twitter.com/Bj7Wd98BMX

— WEATHER/ METEO WORLD (@StormchaserUKEU) 11 марта 2019 г.