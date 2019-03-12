Через зливи в Бразилії затопило багато вулиць і будівель, серед яких й завод Mercedes.

Зливи в Сан-Паулу (Бразилія) призвели до смерті 11 осіб і затоплення вулиць та будівель, серед яких опинився завод Mercedes, повідомляє MSN.

Дороги в місті перетворилися на справжні річки, через що авто виносило на дерева і будинки.

П’ятеро людей потонули у дощовій воді, а смерть іще шістьох наступила в результаті сходу зсувів.

Завод Mercedes-Benz затопило у результаті злив, через що довелося частково призупинити його роботу.

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До слова, через проблеми з погодою в Україні понад 500 населених пунктів опинилися без світла.

Відео: WEATHER/ METEO WORLD