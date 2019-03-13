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Факти / Надзвичайні події

Смертельна ДТП у Дніпрі: вантажівка протаранила позашляховик

У Дніпрі зіткнулися Great Wall і вантажівка. Внаслідок ДТП водій позашляховика загинув на місці, ще двох пасажирів госпіталізували.

Смертельна ДТП у Дніпрі: вантажівка протаранила позашляховик

У Дніпрі вантажівка зіткнулася з Great Wall. Удар припав на бік водія. Чоловік помер на місці події.

Ще двох пасажирів легковика госпіталізували.

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Смертельна ДТП у Дніпрі: вантажівка протаранила позашляховик / 4 фотографии

Читайте: На Тернопільщині в лоб зіткнулися авто – водії у реанімації

До слова, у Деснянському районі Києва водій евакуатора відволікся і в’їхав у маршрутку.

Фото: Інформатор

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