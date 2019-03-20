PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

В Італії водій викрав автобус зі школярами та підпалив

В Італії водій підпалив автобус, в якому школярі їхали на екскурсію.

В Італії водій викрав автобус зі школярами та підпалив

Підпал стався в муніципалітеті Сан-Донато-Міланезе недалеко від Мілана.

Виходець із Сенегалу, який був за кермом автобуса зупинив транспорт і вигнав усіх школярів.

Читайте: Потужний землетрус на заході Туреччини: зруйновані десятки будинків

Потім він облив запальною сумішшю сидіння, підлогу автобуса і підпалив.

Ні водій, ні школярі серйозно не постраждали.

Раніше Факти ICTV писали, що в Запоріжжі водій Hummer не поступився дорогою маршрутці і зіткнувся з нею.

Джерело: Milano Today

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Повінь у США: надзвичайний стан, затоплена авіабаза і жертви
В Італії смерть свідка у справі Берлусконі розслідують як вбивство
Останні технології в архітектурі та дизайні: виставка Якість життя у Мілані
У Києві біля церкви знайшли вбитим працівника Адміністрації президента
Пасажир упав під потяг: у Києві зупинили червону гілку метро
У США літак впав на житловий будинок – є жертви
Футболіст Сампдорії потрапив в ДТП під час поліцейської погоні
У Донецькій області під час пожежі загинули чотири людини, зокрема двоє дітей
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка