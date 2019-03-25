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Ракета влучила у житловий будинок: семеро осіб поранені через обстріл Ізраїлю

Ракета великої дальності потрапила в житловий будинок в селищі Мішмерет (Ізраїль). В результаті поранення отримали мінімум сім осіб.

Ракета влучила у житловий будинок: семеро осіб поранені через обстріл Ізраїлю

Ракета потрапила в житловий будинок в селищі Мішмерет (Ізраїль). В результаті поранення отримали семеро осіб.

50-річна жінка отримала легкі опіки і поранення від осколків, троє дорослих отримали легкі поранення, а двоє дітей – легкі поранення.

За даними силовиків, ракету випустили з території сектора Газа.

Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху в цей час перебував з візитом у США.

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– Було здійснено злочинний напад на державу Ізраїль, і ми відповімо силою. У світлі подій в області безпеки я прийняв рішення скоротити мій візит до США. Через кілька годин я зустрінуся з президентом Трампом, після чого негайно повернуся до Ізраїлю з тим, щоб керувати нашими діями у відповідь, – сказав він.

Нагадаємо, востаннє значне загострення на Близькому Сході спостерігалося у листопаді 2018 року, коли Ізраїль та сектор Гази обмінялися серією авіаударів. Тоді загинули четверо жителів Гази і один ізраїльтянин.

Джерело: The Jerusalem Post

Фото: Emmanuel Nahshon/Twitter

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