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Факти / Надзвичайні події

Відірвалося крило: у Болгарії розбився літак

Внаслідок падіння легкомоторного літака в Болгарії загинули двоє людей.

Літак

Авіакатастрофа сталася в районі села Орізарі, неподалік Пловдива.

За словами очевидців, під час польоту у літака відірвалося одне з крил.

У МВС підтвердили, що розбився невеликий приватний літак.

На місці працюють поліцейські і пожежні.

Неподалік проходять гонки дронів, але поки невідомо, чи пов’язано з цим падіння літака.

Читайте: Пролетів у метрах від глядачів: у Гватемалі на авіашоу розбився літак

До речі, у Канаді у літака під час посадки відмовило шасі, пілоту довелося саджати транспортний засіб без нього.

Джерело: NOVA

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