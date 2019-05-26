У Франції біля берегів Канн зіткнулися дві яхти, у результаті чого загинула одна людина, ще одна отримала поранення.

Після закриття Канського кінофестивалю відбулося зіткнення двох яхт. Яхта з Монако врізалася у 27-метрову яхту під прапором Великої Британії, яка у цей час стояла на якорі.

Загинув 29-річний британець, який намагався зняти яхту з якоря і уникнути зіткнення.

Обидві яхти отримали серйозні пошкодження, проте змогли самостійно повернуться у порт.

Деталі події з’ясовуються.

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До речі, у Німеччині невеликий літак зазнав аварії, від загибелі пілота і пасажирку врятували крони дерев.

Джерело: Le Parisien