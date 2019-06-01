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Факти / Надзвичайні події

Момент вибуху на заводі Кристал у Росії

Очевидці показали відео потужного вибуху на заводі Кристал у Росії.

Момент вибуху на заводі Кристал у Росії

Момент вибуху на заводі у Росії зняла на камеру місцева жителька Дзержинська Нижегородської області.

Жінку хоча і налякав потужний звук вибуху, вона не випустила камеру і продовжила знімати стовп диму над територією заводу.

Також жінка на камеру зазначила, що через вибух постраждали теплиці, розташовані у дворі.

Читайте: У США на хімзаводі прогримів вибух

Обережно! Ненормативна лексика

Як повідомлялося, вибухи на заводі у Росії сталися 1 червня. Попередньо, НП сталася на заводі Кристал у цеху з виробництва тротилу.

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