У Боярці Київської області вранці сталася масштабна ДТП за участю двох маршруток.
У годину пік на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Незалежності у Боярці зіткнулися дві маршрутки з людьми – 26 постраждалих.
Винуватець аварії – водій Mercedes Sprinter, який пішов на лобовий таран маршрутки.
У соцмережах пишуть, що до лікарні у Боярці приїхало п’ять швидких з постраждалими.
Поліція Київської області підтвердила, що у Боярці близько 10.00 сталася ДТП за участю двох маршруток, внаслідок якої постраждали 26 людей, троє з них – у тяжкому стані.
Попередньо – спочатку маршрутний автобус Mercedes зіткнувся зі автомобілем Skoda, а потім його занесло на головну дорогу, де сталося зіткнення з Богданом.
Водія автобусу Mercedes затримали, відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ – Порушення ПДР або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження.
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До речі, під Києвом на Житомирській трасі BMW на швидкості понад 200 км/год влетіло під фуру.
Джерело: dtp.kiev.ua
Фото: dtp.kiev.ua