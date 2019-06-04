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Факти / Надзвичайні події

Масштабна ДТП із маршрутками у Боярці: багато постраждалих

У Боярці Київської області вранці сталася масштабна ДТП за участю двох маршруток.

ДТП у Боярці

У годину пік на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Незалежності у Боярці зіткнулися дві маршрутки з людьми – 26 постраждалих.

Винуватець аварії – водій Mercedes Sprinter, який пішов на лобовий таран маршрутки.

У соцмережах пишуть, що до лікарні у Боярці приїхало п’ять швидких з постраждалими.

Поліція Київської області підтвердила, що у Боярці близько 10.00 сталася ДТП за участю двох маршруток, внаслідок якої постраждали 26 людей, троє з них – у тяжкому стані.

Попередньо – спочатку маршрутний автобус Mercedes зіткнувся зі автомобілем Skoda, а потім його занесло на головну дорогу, де сталося зіткнення з Богданом.

Водія автобусу Mercedes затримали, відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ – Порушення ПДР або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження.

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Масштабна ДТП із маршрутками у Боярці: багато постраждалих / 5 фотографий

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До речі, під Києвом на Житомирській трасі BMW на швидкості понад 200 км/год влетіло під фуру.

Джерело: dtp.kiev.ua

Фото: dtp.kiev.ua

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