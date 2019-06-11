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Пожежа у психлікарні Одеси: Зеленський доручив створити комісію

Володимир Зеленський доручив Володимиру Гройсману створити державну комісію для розслідування причин пожежі у психлікарні в Одесі.

Пожежа у психлікарні Одеси: Зеленський доручив створити комісію

Причини пожежі у психіатричній лікарні Одеси повинні бути негайно розслідувані державною комісією.

Таке доручення президент України Володимир Зеленський віддав прем’єр-міністру Володимиру Гройсману.

Зі свого боку, прем’єр зазначив, що розслідування обов’язково встановить винних у смертельній трагедії.

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Зеленський і Гройсман також висловили співчуття рідним загиблих і постраждалих.

Як повідомлялося, під час пожежі у психлікарні в Одесі загинули шестеро осіб.

Фото: Думская 

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