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Факти / Надзвичайні події

У Чернігові потонув 12-річний хлопчик

У Чернігові у річці Десна потонув 12-річний хлопчик.

У Чернігові потонув 12-річний хлопчик

У річці Десна потонув хлопчик 2007 року народження. Його тіло знайшли співробітники Чернігівської обласної водолазно-рятувальної станції та витягли на поверхню.

Дитина втопилася 13 червня близько 15.00.

Читайте: Вибиті зуби, переломи і смерть! Як не перетворити відпустку на пекло (18+)

Причина та обставини смерті з’ясовуються.

До речі, біля села Блідча Київської області потонула жінка з п’ятирічним сином. Вона разом з дитиною пішла купатися в стані алкогольного сп’яніння.

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