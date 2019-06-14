У Чернігові у річці Десна потонув 12-річний хлопчик.
У річці Десна потонув хлопчик 2007 року народження. Його тіло знайшли співробітники Чернігівської обласної водолазно-рятувальної станції та витягли на поверхню.
Дитина втопилася 13 червня близько 15.00.
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Причина та обставини смерті з’ясовуються.
До речі, біля села Блідча Київської області потонула жінка з п’ятирічним сином. Вона разом з дитиною пішла купатися в стані алкогольного сп’яніння.
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