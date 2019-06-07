PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Вакарчук сказав, що думає про ЛГБТ і одностатеві шлюби

Україна – країна рівних прав і можливостей для всіх, і для представників ЛГБТ спільноти також, заявив лідер партії Голос Святослав Вакарчук.

Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук висловив своє ставлення до ЛГБТ спільноти та ймовірного дозволу на одностатеві шлюби.

– У нас країна рівних прав і рівних можливостей, – зазначив він.

Читайте: Святослав Вакарчук – лідер партії Голос

У використанні канабісу в медичних цілях Вакарчук теж не бачить проблеми:

– Все, що рятує життя людей, або лікує їх, вимагає підтримки, – зазначив політик.

Раніше ми писали, хто входить у партію Голос, лідером якої є Святослав Вакарчук.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Getty Images

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Вибори до Верховної Ради 2019 (ОНЛАЙН)
Рішення про розпуск Верховної Ради було правильним – звернення президента Зеленського
Список партії Голос: Вакарчук обіцяє здивувати
ЦВК дозволили друкувати виборчі бюлетені без тендера
Опоблок об’єднався з чотирма політсилами
Список партій на вибори до Верховної Ради 2019
Опозиційна платформа – За життя оприлюднила список кандидатів на вибори в Раду
Що таке партійні списки та як вони формуються
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка