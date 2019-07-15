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Факти / Надзвичайні події

Масове отруєння в Луцьку – 10 людей у лікарні після відвідування піцерії

У Луцьку 11 та 12 липня до обласної інфекційної лікарні з отруєнням госпіталізовано 10 осіб.

Отруєння

Станом на ранок 15 липня в інфекційній лікарні Луцька перебувають 10 людей, які відвідували піцерію Фелічіта.

В усіх відвідувачів закладу лікарі діагностували гострий гастроентероколіт.

Читайте: Отруєння дітей у Коблево: у таборі Салют виявлені порушення

Наразі проводиться комплекс протиепідемічних заходів.

Нагадаємо, у місті Долинська Кіровоградської області госпіталізовано 11-річну дівчинку. У дитини ботулізм.

Джерело: ДСНС

Фото: Dreamstime

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