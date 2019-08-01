У Дніпрі застрелили підозрюваного, який перебував під домашнім арештом.
Підозрюваного в незаконному поводженні зі зброєю застрелили, коли він вийшов на балкон своєї квартири.
Чоловік перебував під домашнім арештом.
Під час того, як він вийшов на балкон невідомий вистрілив йому в голову.
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Потерпілий помер у лікарні.
За фактом розпочато досудове розслідування за ст. 115. КК (умисне вбивство). Триває слідство.
Раніше в лісосмузі під Дніпром знайшли труп 19-річної дівчини.
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