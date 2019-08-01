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Вийшов на балкон: у Дніпрі чоловіка під домашнім арештом застрелив снайпер

У Дніпрі застрелили підозрюваного, який перебував під домашнім арештом.

Вийшов на балкон: у Дніпрі чоловіка під домашнім арештом застрелив снайпер

Підозрюваного в незаконному поводженні зі зброєю застрелили, коли він вийшов на балкон своєї квартири.

Чоловік перебував під домашнім арештом.

Під час того, як він вийшов на балкон невідомий вистрілив йому в голову.

Читайте: Зарізав всю родину: в Одесі пенсіонер влаштував потрійне вбивство

Потерпілий помер у лікарні.

За фактом розпочато досудове розслідування за ст. 115. КК (умисне вбивство). Триває слідство.

Раніше в лісосмузі під Дніпром знайшли труп 19-річної дівчини.

Джерело: УНН

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