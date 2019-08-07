У Бердичеві грабіжники увірвалися в будинок до подружньої пари пенсіонерів і влаштували тортури з метою дізнатися, де вони зберігають гроші.

У Бердичеві Житомирської області троє грабіжників увірвалися в будинок до подружньої пари пенсіонерів і почали вимагати гроші.

Вночі 72-річного Геннадія Івановича вдарили по голові, коли він прокинувся і побачив силует нападника. Пенсіонер втратив свідомість від удару. Жінку також побили.

Подружжя зв’язали і наділи на голови мішки. Жінку закрили у ванній, а чоловіка відвели на кухню і почали катувати.

Пенсіонера били і катували праскою, а в цей час інші учасники злочину перевертали весь будинок. Грабіжники забрали $1 тис. і коштовності.

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Пенсіонери змогли самі звільнитися і викликати поліцію.

Грабіжники досі на волі. Собака не змогла взяти слід через дощ, який йшов у момент злочину.

Над справою працюють розвідка та працівники технічних служб поліції.

Пенсіонери впевнені, що грабіжникам була дана наводка на будинок, тому що потерпілий колись працював лікарем Райківської виправної колонії.

Нагадаємо, у Києві працівник ломбарду закрив клієнта в приміщенні, коли той попросив обміняти $51,5 тис. Забравши гроші грабіжник зник з місця події.